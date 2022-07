Options du sujet Imprimer le sujet

Jinroh Imiter 22 chanteur en 6 minutes.

Inscrit: 03/12/2017

22 imitations en 6 minutes!!! (Chanteuses/chanteurs)

Sebmagic Re: Imiter 22 chanteur en 6 minutes.

Inscrit: 26/11/2007

Très impressionnant, notamment France Gall que j'ai trouvé bluffante.



Pour certaines par contre, la voix est un peu trop nasillarde (Olivia Ruiz ou Amy Winehouse par exemple), et y'a encore des progrès à faire sur Mylène Farmer, mais je suis toujours aussi fasciné par ce type de talents.

