Garage Koreus

Baba-Yaga

Inscrit: 10/07/2016 18:17 Post(s): 13089



J'ai besoin d'un coup de main d'un garagiste ou mécanicien ou un qui connaît bien le moteur de la Golf.



Je dois commander une pièce (3 en réalité...) et je me suis déjà trompée une fois, apparemment y a whatmille options de pièce, ce qui expliquerait mon erreur (et que je ne suis pas mécano non plus ^^).



Même en mettant le numéro de matricule, je tombe sur trop d'options. Et chez VW le prix est vraiment abusé.



J'ai besoin d'un coup de main d'un garagiste ou mécanicien ou un qui connaît bien le moteur de la Golf.

Je dois commander une pièce (3 en réalité...) et je me suis déjà trompée une fois, apparemment y a whatmille options de pièce, ce qui expliquerait mon erreur (et que je ne suis pas mécano non plus ^^).

Même en mettant le numéro de matricule, je tombe sur trop d'options. Et chez VW le prix est vraiment abusé.

Je suis sûre que la Kommunauté koreusienne regorge de pro du moteur

Aujourd'hui 15:25:43

