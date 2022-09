Jeu de TUL - TUD (Volume IV)

Options du sujet Imprimer le sujet

TUL pour Trouve Une Légende

ou

TUD pour Trouve Un Dialogue



A toi d'imaginer une légende ou un dialogue d'une image tirée d'un film.



Règles :

• Une image est proposée.

• Les participants proposent chacun une seule légende.

• Délais : 4 jours

• Une fois toutes les légendes proposées, le posteur de l'image créé un vote contenant le nom des participants, le sien exclu. (

• Chaque joueur est invité à voter, une seule fois, pour le joueur qu'il souhaite, sauf lui-même.

• À l'issue du vote, le joueur recevant le plus de voix relance la partie avec une nouvelle image.

• En cas d'égalité, le joueur ayant posté le plus tôt relance.

• La relance ne doit donc être faite que 48h après le début du vote.



Relance de @FffJjj:

