Un thème => Une musique (Volume V)

Règles du jeu :



Un maître du jeu choisi un thème, les autres doivent trouver la musique qui leur semble le plus coller avec le dit thème. Le participant qui a choisi le thème désigne celui qui a proposé, selon lui, la musique la plus appropriée, et c'est à ce dernier de relancer.



Difficulté: la subjectivité

Facilité: t'as juste à intégrer un vidéo YouTube! C'est pas beau ça??

Cas particulier: En cas d'absence prolongée du maître du jeu (7 jours), le Koreusien ayant posté sa réponse en premier peut relancer le jeu.

Si le maître du jeu revient après 7 jours et qu'une partie est déjà relancée, il peut cependant quand même donner les résultats mais le gagnant ne pourra pas relancer. (désolé)





Précédent topic :



___________________________________________________________________



Dernier thème:



Citation : Roulements de tambour !



@Le_Relou j'ai envoyé cette vidéo à ma fille, ça lui a plu autant qu'à moi



@Baba-Yaga il va falloir que je lui trouve un congélo, les crêpes aux champis c'est bon et rapide



@Olyer Je découvre encore des choses sympas. Ils ont un abonné de plus.



@Takatoukite Ca aussi je l'ai envoyé à ma fille, on s'est tapé des barres



Mais bon, victoire pour @Le_Relou qui a tué le game d'entrée

Tu peux relancer





@Anthooo @Baba-Yaga @Insert @Galora @Evil-Ash @WonderSarah @Carraidas @kahlan @Guilg @Djizeus @Nyark_Nyark @Kazahm @plopplopplop @Brieman @Thamziks @trachsel @Ataync @Turbigo @Sebmagic @Olyer @Takatoukite @Le_Relou



Contribution le : Aujourd'hui 12:47:34