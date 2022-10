Féminisme, tout reste à faire (doc arte)

Au Kalme Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 6705 Karma: 5480

Je veux partager l'excellent documentaire diffusé par Arte qui met à plat nos regards et rapports sociaux encore 100% biaisés sur la condition féminine via la petite lucarne du sport et de la performance.





Toutes musclées | ARTE

