Crash ridicule d'un F-35

Je m'installe Inscrit: 03/04/2012 01:01 Post(s): 138 Karma: 134 Avec Happy Ending....



Originale:



F-35 Pilot Ejects After Crash Landing



Autre du parisien:



Un avion de chasse F-35 se crashe à l’atterrissage, le pilote s’éjecte depuis le sol

Contribution le : Aujourd'hui 09:37:34

