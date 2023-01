Un bus incontrôlable tombe dans un plan d’eau

Je suis accro Inscrit: 30/04/2009 13:26 Post(s): 1691 Karma: 1779







Bus crashes into freezing cold lake as passengers fight for their lives in Turkey





Comme le montrent les premières images, le bus arrive à proximité d’un grand plan d’eau, la retenue d’un barrage à proximité de la ville turque de Malatya, dans le centre du pays. Mais alors qu’il tente de tourner pour se garer près du ferry qui se trouve sur l’eau, le conducteur semble perdre le contrôle de son véhicule. Celui-ci fonce alors en direction de l’eau.

Contribution le : Aujourd'hui 21:30:48