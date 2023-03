Options du sujet Imprimer le sujet

Ste Soline : vidéo depuis un véhicule des gendarmes

Je m'installe Inscrit: 17/02/2014 14:44 Post(s): 116 Karma: 139 POV gendarme dans un véhicule à Ste Soline le 25 mars : pluie de cailloux, quelques feux d'artifices et cocktails Molotov









Images affrontements Sainte-Soline attaque d'un fourgon de Gendarmerie

