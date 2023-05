Une conductrice bloquée sur un passage à niveau se fait happer par un train

Je viens d'arriver Inscrit: 08/04/2014 16:29 Post(s): 19 Karma: 67





On y voit un homme qui tente de pousser une conductrice à sortir du passage à niveau. Celui-ci, situé au niveau de la Oudestraat à Schoonbeek, avait été fermé pour travaux. Mais cela n’avait pas empêché la femme de tenter de le prendre, se retrouvant ainsi bloquée. L’ouvrier, qui filme la vidéo, intime l’ordre à la conductrice de reculer, le rappelant l’amende très chère qui lui pend au nez pour l’infraction qu’elle a commise. “Roulez maintenant !”, lui dit-il tandis que la femme reprend place dans sa voiture et tente de se déplacer.



Mais, derrière elle, la barrière s’est déjà refermée et le bruit distinctif d’un train en approche résonne, comme on peut le voir sur la vidéo. “Venez !”, crie alors l’ouvrier à la conductrice. Mais celle-ci est en fait bloquée, ses roues s’étant coincées dans les rails. L’ouvrier ouvre les barrières de travaux, l’encourageant à avancer pour quitter le chemin de fer, mais la femme est incapable de déplacer sa voiture.



Et là, le cauchemar : un train arrive à toute vitesse, happant au passage la voiture de la conductrice, complètement détruite par le choc. L’ouvrier accourt alors voir la conductrice, qu’on entend sangloter. Mais heureusement, celle-ci a rapidement été prise en charge par les services d’urgence et, bien que blessée, son état n’est pas critique.



