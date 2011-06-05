|alfosynchro
censure de mots
#1
Inscrit: 05/06/2011
Salut,
Quelqu'un saurait-il pourquoi on censure de plus en plus, en les bipant ou en les remplaçant par des **, certains mots comme "tués", "génocide", "terroriste"... dans les vidéos et leurs sous-titres ?
Perso, je ne vois pas l'intérêt de faire ça.
Contribution le : Aujourd'hui 17:51:21
Wiliwilliam
#2
Inscrit: 07/04/2012
certains mots n'aident pas au référencement sur certaines plateforme. Tu deviens "shadowban". On te retrouve plus difficilement dans la barre de recherche et ton contenu peut carrément être masqué.
Youtube et Twitter font souvent ça.
Contribution le : Aujourd'hui 18:00:07
alfosynchro
#3
Inscrit: 05/06/2011
Ah bon ? Autrement dit, YT se permet de s'immiscer dans les sous-titres et la bande son d'une vidéo pour modifier son contenu ? Je pensais que c'était les auteurs eux-mêmes qui commençaient à trouver ces mots un peu trop tabous...
Citation : "YouTube peut limiter la visibilité d’une vidéo, en la rendant déclassée dans les résultats de recherche ou en la masquant complètement à certains utilisateurs." (source : https://www.codeur.com/blog/shadowban/ )
Ça ne correspond pas vraiment à mon expérience.
Bon, comme réseaux sociaux, je n'utilise que YT et Koreus...
Contribution le : Aujourd'hui 18:25:12
