Un skieur passant sauve un snowboarder tête à l'envers sous la neige
1 #1
Je suis accro
Inscrit: 15/03/2012 00:52
Post(s): 1108
Karma: 1260
Apparemment la vidéo n'est pas encore passée
GoPro Awards: Tree Well Rescue at Mt. Baker
Contribution le : Aujourd'hui 17:01:36
Contexte
Snowboarder rescued by skier in Mt. Baker form lifelong bond: 'He saved my life'
Contribution le : Aujourd'hui 17:05:56
|alfosynchro
0 #3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 17399
Karma: 7736
Je n'ai jamais skié, donc je ne connais pas les sensations que l'on peut éprouver dans ce sport, et donc les raisons pour lesquelles on peut avoir envie de s'aventurer dans de tels endroits. Du coup je ne comprends pas l'intérêt de se mettre à ce point en danger.
Contribution le : Aujourd'hui 17:45:26
