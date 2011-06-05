Un skieur passant sauve un snowboarder tête à l'envers sous la neige



Je n'ai jamais skié, donc je ne connais pas les sensations que l'on peut éprouver dans ce sport, et donc les raisons pour lesquelles on peut avoir envie de s'aventurer dans de tels endroits. Du coup je ne comprends pas l'intérêt de se mettre à ce point en danger.

