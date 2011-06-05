Videos streaming images jeux et buzz
UltimateByte
Un skieur passant sauve un snowboarder tête à l'envers sous la neige
 1  #1
Je suis accro
Inscrit: 15/03/2012 00:52
Post(s): 1108
Karma: 1260
Apparemment la vidéo n'est pas encore passée


GoPro Awards: Tree Well Rescue at Mt. Baker

Contribution le : Aujourd'hui 17:01:36
Signaler

UltimateByte
Re: Un skieur passant sauve un snowboarder tête à l'envers sous la neige
 0  #2
Je suis accro
Inscrit: 15/03/2012 00:52
Post(s): 1108
Karma: 1260
Contexte

Snowboarder rescued by skier in Mt. Baker form lifelong bond: 'He saved my life'

Contribution le : Aujourd'hui 17:05:56
Signaler

alfosynchro
Re: Un skieur passant sauve un snowboarder tête à l'envers sous la neige
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 17399
Karma: 7736
Je n'ai jamais skié, donc je ne connais pas les sensations que l'on peut éprouver dans ce sport, et donc les raisons pour lesquelles on peut avoir envie de s'aventurer dans de tels endroits. Du coup je ne comprends pas l'intérêt de se mettre à ce point en danger.

Contribution le : Aujourd'hui 17:45:26
Signaler


