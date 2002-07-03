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Daniellou Une jolie peinture de Tatiana Palaiciuc 9 #1

Membre Premium Inscrit: 18/11/2022 16:37 Post(s): 2668 Karma: 5626

https://instagram.com/p/DXW0HAUjCH9

Contribution le : 13/07 11:58:20

blahmeuh Re: Une jolie peinture de Tatiana Palaiciuc 0 #3

Membre Premium Inscrit: 07/10/2021 16:20 Post(s): 2182 Karma: 545

j'ai cru qu'on allait assister à un nouvelle épisode de "l'art contemporain"...



au final c'est court, saccadé mais appréciable et authentique.



les 2 premières secondes m'ont fait peur !j'ai cru qu'on allait assister à un nouvelle épisode de "l'art contemporain"...au final c'est court, saccadé mais appréciable et authentique.

Contribution le : 13/07 12:19:54

MYRRZINN Re: Une jolie peinture de Tatiana Palaiciuc 0 #4

Je masterise ! Inscrit: 09/01/2019 12:36 Post(s): 3748 Karma: 5990 Elle fait aussi en parallèle dans sa culotte, une oeuvre plus intimiste (non rendue publique) en se grattant le cul à 0.29 secondes.

Contribution le : 13/07 18:27:58

Crazy-13 Re: Une jolie peinture de Tatiana Palaiciuc 0 #7

Je poste trop Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 87489 Karma: 10068 Très jolie grattage fessier à 00:02, et oui c'est tout ce que j'ai retenu de la vidéo.

Contribution le : 14/07 11:24:46