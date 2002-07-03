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Daniellou
Une jolie peinture de Tatiana Palaiciuc
 9  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2668
Karma: 5626

https://instagram.com/p/DXW0HAUjCH9

Contribution le : 13/07 11:58:20
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Wiliwilliam
Re: Une jolie peinture de Tatiana Palaiciuc
 0  #2
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 41529
Karma: 21384
La technique est géniale!

Contribution le : 13/07 12:09:12
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blahmeuh
Re: Une jolie peinture de Tatiana Palaiciuc
 0  #3
Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2182
Karma: 545
les 2 premières secondes m'ont fait peur !
j'ai cru qu'on allait assister à un nouvelle épisode de "l'art contemporain"...

au final c'est court, saccadé mais appréciable et authentique.


Contribution le : 13/07 12:19:54
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MYRRZINN
Re: Une jolie peinture de Tatiana Palaiciuc
 0  #4
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3748
Karma: 5990
Elle fait aussi en parallèle dans sa culotte, une oeuvre plus intimiste (non rendue publique) en se grattant le cul à 0.29 secondes.

Contribution le : 13/07 18:27:58
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FMJ65
Re: Une jolie peinture de Tatiana Palaiciuc
 0  #5
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17947
Karma: 7629
quand t'es doué, bin ça fait pas pareil !!!

Contribution le : 13/07 19:40:02
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Krobot
🤖 Une jolie peinture de Tatiana Palaiciuc
 0  #6
Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 0
Karma: 1040
Merci @Loom- @Wiliwilliam @Gog077 @Azymute @FMJ65 @Jashugan13 @TongSpadrilles pour le vote.
La vidéo est en article : Une jolie peinture de Tatiana Palaiciuc

Contribution le : 14/07 10:11:14
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Crazy-13
Re: Une jolie peinture de Tatiana Palaiciuc
 0  #7
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87489
Karma: 10068
Très jolie grattage fessier à 00:02, et oui c'est tout ce que j'ai retenu de la vidéo. 😝

Contribution le : 14/07 11:24:46
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