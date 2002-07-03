|Daniellou
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Une jolie peinture de Tatiana Palaiciuc
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9 #1
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Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
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Contribution le : 13/07 11:58:20
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|Wiliwilliam
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0 #2
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Inscrit: 07/04/2012 19:19
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La technique est géniale!
Contribution le : 13/07 12:09:12
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|blahmeuh
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0 #3
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Inscrit: 07/10/2021 16:20
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les 2 premières secondes m'ont fait peur !
j'ai cru qu'on allait assister à un nouvelle épisode de "l'art contemporain"...
au final c'est court, saccadé mais appréciable et authentique.
Contribution le : 13/07 12:19:54
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|MYRRZINN
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0 #4
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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Elle fait aussi en parallèle dans sa culotte, une oeuvre plus intimiste (non rendue publique) en se grattant le cul à 0.29 secondes.
Contribution le : 13/07 18:27:58
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|FMJ65
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0 #5
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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quand t'es doué, bin ça fait pas pareil !!!
Contribution le : 13/07 19:40:02
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|Krobot
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0 #6
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Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
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Merci @Loom- @Wiliwilliam @Gog077 @Azymute @FMJ65 @Jashugan13 @TongSpadrilles pour le vote.
La vidéo est en article : Une jolie peinture de Tatiana Palaiciuc
Contribution le : 14/07 10:11:14
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|Crazy-13
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0 #7
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Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
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Très jolie grattage fessier à 00:02, et oui c'est tout ce que j'ai retenu de la vidéo.
Contribution le : 14/07 11:24:46
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