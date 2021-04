Vidéo : La bande-annonce de la saison 2 de la série d'animation « Love Death + Robots » Posté par Skwatek

La bande-annonce de la deuxième saison de la série d'animation « Love Death + Robots » disponible à partir du 14 mai sur Netflix.







Vidéo (1mn59s) : Love Death + Robots saison 2 (Trailer)





Vidéo : Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux (Trailer) Vidéo : Loki (Trailer) Vidéo : Raya et le dernier dragon (Trailer #2)

16 commentaires Auteur Conversation corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1365 Karma: 3621 Re: La bande-annonce de la saison 2 de la série d'an... Re: La bande-annonce de la saison 2 de la série d'an... 2 J'ai pas compris de quoi ça parle, vous pourriez m'éclairer ? y4nnn Je viens d'arriver Inscrit le: 13/1/2020 Envois: 88 Re: La bande-annonce de la saison 2 de la série d'an... Re: La bande-annonce de la saison 2 de la série d'an... 0 budjets en baisse ? Et ils sont ou les robots ? Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 600 Karma: 2295 En ligne ! Re: La bande-annonce de la saison 2 de la série d'an... Re: La bande-annonce de la saison 2 de la série d'an... 5 @corent2 C’est un peu comme Amour Gloire et Beauté, mais avec plus de Morts et de Robots, et avec moins de Gloire et de Beauté. Tempo123 Je viens d'arriver Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 28 Karma: 117 Re: La bande-annonce de la saison 2 de la série d'an... Re: La bande-annonce de la saison 2 de la série d'an... 1



Plus sérieusement je ne sais pas si d'autres ont cette impression, mais il me semble que certaines thématiques arrivent par paire. Par exemple, ici on a 2 bandes d'annonce à la suite.



Mais j'en ai repéré d'autres, par exemple deux vidéos de tennis à la suite,

tennis de table

tennis hurkacz



Ou alors deux postes de suite sur des malformations

malformation pied

malformation épaules



ou encore deux postes de suite sur les chiens (même si cette thématique revient souvient)

chien

chien



Alors hasard et théorie des grands nombres, ou alors Koreus aime bien les paires? Bienvenue sur Allocineus.com!Plus sérieusement je ne sais pas si d'autres ont cette impression, mais il me semble que certaines thématiques arrivent par paire. Par exemple, ici on a 2 bandes d'annonce à la suite.Mais j'en ai repéré d'autres, par exemple deux vidéos de tennis à la suite, https://www.koreus.com/modules/news/article31515.html tennis de table https://www.koreus.com/modules/news/article31514.html tennis hurkaczOu alors deux postes de suite sur des malformations https://www.koreus.com/modules/news/article31462.html malformation pied https://www.koreus.com/modules/news/article31461.html malformation épaulesou encore deux postes de suite sur les chiens (même si cette thématique revient souvient) https://www.koreus.com/modules/news/article31441.html chien https://www.koreus.com/modules/news/article31436.html chienAlors hasard et théorie des grands nombres, ou alors Koreus aime bien les paires? dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2491 Karma: 5911 Re: La bande-annonce de la saison 2 de la série d'an... Re: La bande-annonce de la saison 2 de la série d'an... 0 esthétique : 11/10

scénario : je me base sur la 1ere saison : difficile de noter un truc pas abouti et c'est dommage. poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2943 Karma: 827 En ligne ! Re: La bande-annonce de la saison 2 de la série d'an... Re: La bande-annonce de la saison 2 de la série d'an... 0 Série pour les 13 - 16 ans, les autres, passez votre chemin. Stromtooper Je viens d'arriver Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 20 Karma: 77 Re: La bande-annonce de la saison 2 de la série d'an... Re: La bande-annonce de la saison 2 de la série d'an... 2 @corent2

Hello, c'est une série d'anthologie (chaque épisode n'a aucun lien avec le précédent, hormis la thématique) d'animation sur les 3 thèmes de l'amour, la mort et les robots.



Chaque épisode est réalisé par un studio différent donc ça change énormément d'un épisode à l'autre. Si tu aimes bien les films d'animation, la science fiction, les monstres, les robots, ce genre de choses, ça devrait te plaire.



J'avais commencé à regarder par curiosité et franchement, rien que pour le coté artistique de chaque épisode ça vaut le coup ! Siegfried Je m'installe Inscrit le: 25/1/2021 Envois: 338 Karma: 365 En ligne ! Re: La bande-annonce de la saison 2 de la série d'an... Re: La bande-annonce de la saison 2 de la série d'an... 0

@corent2

J'ai pas compris de quoi ça parle, vous pourriez m'éclairer ?



Pareil, pour un trailer on reste peu eclairé sur le sujet.

on dirait un amalgame de plein de trucs qui ont rien à voir Citation :Pareil, pour un trailer on reste peu eclairé sur le sujet.on dirait un amalgame de plein de trucs qui ont rien à voir Dieudo-sketch Je m'installe Inscrit le: 17/10/2015 Envois: 460 Re: La bande-annonce de la saison 2 de la série d'an... Re: La bande-annonce de la saison 2 de la série d'an... 0 Et ils sont où les quotas ? Soap17 Je viens d'arriver Inscrit le: 4/11/2014 Envois: 35 Karma: 105 Re: La bande-annonce de la saison 2 de la série d'an... Re: La bande-annonce de la saison 2 de la série d'an... 0 Il y a que moi qui ai pensé à Atlantide de Walt Disney ? Les vaisseaux et le gars aux lunettes. duffmatt Je suis accro Inscrit le: 19/1/2006 Envois: 1127 Karma: 447 En ligne ! Re: La bande-annonce de la saison 2 de la série d'an... Re: La bande-annonce de la saison 2 de la série d'an... 0 J'avais beaucoup aimé le concept de la première saison. Hâte de voir la saison 2 ! WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2904 Karma: 9362 En ligne ! Re: La bande-annonce de la saison 2 de la série d'an... Re: La bande-annonce de la saison 2 de la série d'an... 0 @Tempo123 c’est marrant je me suis fait la même remarque avec les commentaires qui râle par rapport au contenu posté sur ce site. Marfall Je viens d'arriver Inscrit le: 23/6/2015 Envois: 30 Re: La bande-annonce de la saison 2 de la série d'an... Re: La bande-annonce de la saison 2 de la série d'an... 3 La première saison avait certains épisodes qui étaient des chef-d'oeuvre. Je me réjouis grandement des prochaines poulpeToxic Je viens d'arriver Inscrit le: 6/2/2016 Envois: 11 Re: La bande-annonce de la saison 2 de la série d'an... Re: La bande-annonce de la saison 2 de la série d'an... 1 c'est un peu normal que les posts sur les bandes annonces cinématographiques s'intensifient. Le secteur est en PLS, et et il subit un gros stress vis à vis de la potentielle réouverture en septembre et si les gens se déplaceront en salle. L'état à même autorisé l'entente entre les boîtes de distribution pour qu'ils conviennent tous entre-eux du calendrier de sortie des films.



Bon là, c'est une série sur une plateforme en ligne, donc ça ne rentre pas trop dans le sujet, et on peut donc effectivement se poser la question si Koreus ne touche pas des commissions pour des pubs déguisés en articles:p Ashyak Je suis accro Inscrit le: 1/4/2012 Envois: 993 Karma: 530 Re: La bande-annonce de la saison 2 de la série d'an... Re: La bande-annonce de la saison 2 de la série d'an... 0 on dirait un amalgame de plein de trucs qui ont rien à voir



Parce que c'est justement le cas. Chaque épisode est en fait un court-métrage d'animation, tous indépendants les uns des autres, mais articulés autour de thèmes communs (cf titre). Citation :Parce que c'est justement le cas. Chaque épisode est en fait un court-métrage d'animation, tous indépendants les uns des autres, mais articulés autour de thèmes communs (cf titre). poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2943 Karma: 827 En ligne ! Re: La bande-annonce de la saison 2 de la série d'an... Re: La bande-annonce de la saison 2 de la série d'an... 1

Citation :



Franchement, il y'a une réaction positive disproportionnée sur cette compilation de courts métrages que je trouve plutôt indécente. On se contente vraiment d'aussi peu?



Ça sentait évidemment la fumisterie, rien que par le titre racoleur et un peu fourre tout du projet, par le côté anthologie de SF, sans qu'au final ça n'atteigne le niveau de griefs que j'ai avec Black Mirror.



On a un peu le même enrobage ultra prétentieux, dans le logo, la présentation des épisodes, avec le mixage sonore très grave, qui fait bien comprendre que c'est du sérieux tout ça...

Mais contrairement à Black Mirror ça ne cherche pas à avoir un propos lapidaire, et puis les épisodes ne durent pas six mois, c'est déjà ça.



C'est un peu inégal, on a un ou deux épisodes assez géniaux et des grosses merdes, mais c'est surtout très banal dans l'ensemble.



Le principal problème c'est que ça semble être écrit par et pour des gamins de 13 ans qui découvrent la violence et le sexe, dans un style qui sur-ligne le cool.



Comme on est sur Netflix on peut tout se permettre. On se retrouve avec un étalage de bites et de seins en animation d'une gratuité totale. Ça n'a aucun intérêt, c'est filmé de façon très vulgaire, mais ça fait adulte, sauf que c'est juste de l'esbroufe, c'est juste l'équivalant de toi à 12 ans qui te pense trop sombre parce que t'écoutes du Linkin Park.



Il faut être honnête sur cette liberté de ton, pour la plupart des épisodes moyens, ça reste distrayant lorsque les combats sont excessivement gores, surtout qu'il y'en a des bien filmés, par contre le dernier par exemple ressemble à une cinématique de jeu vidéo, je n'en vois pas l'intérêt...



Du côté de l'écriture, ce sont les épisodes les plus légers, voire les plus ouvertement tournés vers la comédie qui sont les moins débiles et adolescents, ce sont des délires de 5-7 minutes assez excessifs et jusqu'au-boutistes (l'épisode avec Hitler ou les yaourts).

Seul L'oeuvre de zima sort vraiment du lot, ni vulgaire, ni grossier, poétique et mélancolique, et qui en même temps arrive à capter et l'infini de l'univers et sa futilité. C'est conceptuellement le plus aboutit, puisque c'est un court qui visuellement nous parle de la couleur qui envahit l'image, et c'est d'ailleurs un des plus beau.



Ce sont clairement ceux qui ne sont pas en image de synthèse qui sont les plus agréables et diversifiés (Les esprits de la nuit assez splendide, et ne se perd pas a être trop sérieux, Bonne chasse également qui se concentre sur la fugacité des déplacements) car mise à part Le Témoin, dont on voit les restes de Into the Spider-verse, mais qui reste le plus intelligible et expérimental de sa catégorie, on lorgne très souvent du côté du jeu vidéo et de la Uncanny Valley, c'est souvent assez bluffant, mais quand on se penche sur les yeux et la mouche, ça coince beaucoup.



Et puis tout ces épisodes en CGI, c'est le festival du raccourci, du cool pour le cool, de la re-pompe de figures et de structures de la pop culture, ça se présente comme une sorte d'héritier de Metal Hurlant, ce qui fonctionne parfois, mais qui est trop appuyé pour être honnête, trop dans cette mouvance racoleuse du retour des années 80 dans notre imaginaire.



Je vais pas m'attarder sur tous les épisodes, ils sont pour la plupart moyens ou tout juste corrects et suivent ce même schéma, mais j'ai quand même envie de parler de Derrière la faille qui cristallise le problème que peut créer ce format qui ne veut jamais être long, parce que pour le coup c'est celui qui méritait le plus de durer au moins quarante minutes. C'est un épisode que j'aime bien pour son ambiance d'espace lointain et désespéré et pour la noirceur de sa fin, donc forcément la longueur aurait tout simplement permis un travail plus pénétrant sur l'ambiance.

Le problème vient avant tout de l'écriture qui d'une part propose une idée complexe dans une notion de boucle, ce qu'on ne ressent pas réellement parce que tout est précipité, créant dans un autre temps un manque de caractérisation des personnages, qui n'ont pas le temps d'être autre chose de plus que des clichés, dans un cliché de perdition de science fiction moderne.

Ça va donc trop vite, on a pas le temps de se poser et de bien écrire, ça témoigne d'une écriture puérile, et ça gangrène la plupart de ces épisodes "sérieux", le pire étant Lucky 13 atteignant un niveau indécent de stupidité et de grossièreté, en nous refourguant un traitement vu et revu du lien homme/machine auquel on ne croit jamais.



C'est assez distrayant, parfois varié, parfois drôle, mais il manque quand même une écriture plus poussée, un abandon des artifices contemporains et adolescents, de ces effets qui ne servent qu'à combler l'absence de caractérisation et de réelle écriture.



Bref, pour une série autant encensée, le manque flagrant de sérieux à tous les niveaux laisse dubitatif, l'esbroufe ne me suffit pas...

