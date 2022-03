Vidéo : « Arrêtez de haïr les Russes », un message de l'Ambassade de Russie en France Posté par Monachaud

L'Ambassade de Russie en France a publié une vidéo contre le bashing russe. Disons que c'est une manière particulière d'aborder le sujet



Vidéo (2mn) : Arrêtez de haïr les Russes (Ambassade de Russie en France)





Vidéo : Une femme interrompt un journal avec une pancarte anti-guerre (Russie) Vidéo : Une fillette chante « Let It Go » dans un abri (Ukraine) Vidéo : All In pour Poutine (Mozinor) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1710 Karma: 3219 Re: « Arrêtez de haïr les Russes », un message de l'... 8

Citation : Arretez de haïr les Ukrainiens Message à l'ambassade de Russie et à la Russie en général :Citation :



Citation : Arretez de haïr les Ukrainiens Message à l'ambassade de Russie et à la Russie en général :Citation :

17 commentaires Auteur Conversation overhead Je viens d'arriver Inscrit le: 10/8/2012 Envois: 32 Re: « Arrêtez de haïr les Russes », un message de l'... Re: « Arrêtez de haïr les Russes », un message de l'... 3 incroyable, ils n'ont honte de rien Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2133 Karma: 3713 En ligne ! Re: « Arrêtez de haïr les Russes », un message de l'... Re: « Arrêtez de haïr les Russes », un message de l'... 0 La propagande russe essaie de noyer le poisson avec des chiens.



Non, mais, mais qui va reprocher à un animal le nom de sa race ? zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1065 Karma: 3807 Re: « Arrêtez de haïr les Russes », un message de l'... Re: « Arrêtez de haïr les Russes », un message de l'... 3 Tant que les russes m'offriront des vidéo WTF, j'aimerai les russes! #normalcestenrussie Toto769 Je viens d'arriver Inscrit le: 28/11/2006 Envois: 64 Re: « Arrêtez de haïr les Russes », un message de l'... Re: « Arrêtez de haïr les Russes », un message de l'... 3 J'ai pas l'impression qu'il y a une haine envers les russes. Juste envers Poutine, ses actes et sa propagande.

Plutôt que de perdre de temps à faire une belle vidéo, ils feraient mieux de faire du ménage chez eux.



#StopHatingRussians #HatingPoutine ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1710 Karma: 3219 Re: « Arrêtez de haïr les Russes », un message de l'... Re: « Arrêtez de haïr les Russes », un message de l'... 8



Citation : Arretez de haïr les Ukrainiens Message à l'ambassade de Russie et à la Russie en général :Citation : Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 399 Karma: 1504 Re: « Arrêtez de haïr les Russes », un message de l'... Re: « Arrêtez de haïr les Russes », un message de l'... 4



Ok mais ce bâtard ne mettra jamais ses pattes dans mon jardin izy_p0p Je viens d'arriver Inscrit le: 24/5/2021 Envois: 3 Re: « Arrêtez de haïr les Russes », un message de l'... Re: « Arrêtez de haïr les Russes », un message de l'... 0 Ridicule.



#StopHatingUkrainians asm63 Je suis accro Inscrit le: 12/4/2018 Envois: 1380 Karma: 610 Re: « Arrêtez de haïr les Russes », un message de l'... Re: « Arrêtez de haïr les Russes », un message de l'... 2 Donc en gros le message c'est « OK on tue des civils ukrainiens par centaines, mais on fait des vidéos avec des chiens mignons, du coup ça équilibre, non ? » Gillus Diabolique Inscrit le: 19/7/2007 Envois: 666 Re: « Arrêtez de haïr les Russes », un message de l'... Re: « Arrêtez de haïr les Russes », un message de l'... 1 Après ce n'est pas complètement faux qu'il y a une haine irrationnelle envers les civils russe n'habitant pas en Russie (qui détestent presque tous Poutine). Ca, c'est moche.



Mais cette pub est hors-sol. N'importe quoi. orzro Je m'installe Inscrit le: 5/7/2014 Envois: 229 Karma: 728 Re: « Arrêtez de haïr les Russes », un message de l'... Re: « Arrêtez de haïr les Russes », un message de l'... 0 Il manque le bulldog quand même à la petite fête o: billyboy45 Je suis accro Inscrit le: 17/7/2008 Envois: 1124 Karma: 1874 Re: « Arrêtez de haïr les Russes », un message de l'... Re: « Arrêtez de haïr les Russes », un message de l'... 2 @Gillus Si c'était une video faite par des citoyens russes précisant que bcp d'entre eux sont anti-guerre et qu'il faut pas les hair eux, okay j'approuve. Mais là j'ai quand même rarement vu une propagande aussi peu subtile et hors sujet! C'est juste à vomir sérieux! dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2787 Karma: 7145 Re: « Arrêtez de haïr les Russes », un message de l'... Re: « Arrêtez de haïr les Russes », un message de l'... 0 ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1710 Karma: 3219 Re: « Arrêtez de haïr les Russes », un message de l'... Re: « Arrêtez de haïr les Russes », un message de l'... 1 @asm63



Les russes n'ont rien compris à internet, tout le monde sait qu'il faut des vidéos de chats pour manipuler l'opinion. GrammarNazi Je viens d'arriver Inscrit le: 17/7/2019 Envois: 38 Karma: 50 En ligne ! Re: « Arrêtez de haïr les Russes », un message de l'... Re: « Arrêtez de haïr les Russes », un message de l'... 0 De toute façon, y a que les bas de plafond pour détester le peuple russe pour les actes de Poutine. La vidéo est à peine caricaturale puisqu'on a interdit aux chats russes de participer aux compétitions félines. Quitte à me faire lyncher, j'ai des amis russes en France, en Russie, avec qui je parle quotidiennement et je les aime. La russophobie décomplexée du moment voudrait que je coupe les ponts avec eux, eh bien non. J'ajouterais que j'ai aussi deux amies en Ukraine (une à Kiev qui a pu fuir en Slovaquie et une à Kharkiv qui essuie les bombardements quotidiens) et elles-mêmes comprennent que le peuple russe n'est pas à blâmer. Y a que les Occidentaux débiles abreuvés aux séries américaines et au wokisme pour croire qu'ils luttent contre la guerre en discriminant un Russe. masaya Je suis accro Inscrit le: 28/5/2015 Envois: 807 Karma: 549 Re: « Arrêtez de haïr les Russes », un message de l'... Re: « Arrêtez de haïr les Russes », un message de l'... 1 @Gillus Il y a bien des crétins qui insultent ivan rioufol parce que son prénom a une consonance russe... Neutre Je m'installe Inscrit le: 14/6/2016 Envois: 297 Karma: 1106 Re: « Arrêtez de haïr les Russes », un message de l'... Re: « Arrêtez de haïr les Russes », un message de l'... 1 Cette vidéo n'a aucun sens pour un non russe. Je pense donc qu'elle est plutôt destinée aux russes eux-mêmes pour compléter la propagande russe ("nous sommes injustement haïs" etc.).



Je vous dis tout cela grâce à mes doctorats en communication, en diplomatie et en propagande. stero Je suis accro Inscrit le: 14/9/2015 Envois: 1037 Karma: 976 Re: « Arrêtez de haïr les Russes », un message de l'... Re: « Arrêtez de haïr les Russes », un message de l'... 0 Cette vidéo n'a aucun sens, on ne déteste pas les chiens russes mais juste que des forces militaires envahissent un pays libre et démocratique pour renverser son gouvernement pour y mettre un pantin pro-russe... bref on déteste la guerre ! J'ai plein d'amis Russes et je compatis surtout à leurs problèmes, ils sont dans la m... à cause de la décision de cette andouille de Poutine de vouloir s'approprier un territoir dont il n'a absolument pas besoin ! Comme si la Russie était pas déjà assez grande comme ça.