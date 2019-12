J'ai été un violeur?

Je suis accro Inscrit: 07/06 14:43:37 Post(s): 918 Karma: 1506

Ok donc ce type un violeur, "tous les hommes sont des violeurs", je suis un violeur... mais alors pourquoi ne parle-t-on pas des femmes qui agissent de la même manière ?



Ce à quoi je vais avoir droit : "oui mais 99% des cas, ce sont des hommes !"

Et ma réponse : Ok donc ça fait 1% de criminels qui ne risquent rien.



Le viol peut être commis par n'importe qui, sur n'importe qui.. J'en ai marre de ces vidéos féministes qui s'attaquent uniquement aux hommes sur un sujet qui concerne tout le monde.



Ça m'est déjà arrivé d'être insistant comme lui mais j'ai aussi le souvenir que plusieurs de mes ex (femmes pour préciser) l'ont été aussi sur moi.



En fait, son exemple est très mal choisis car il confond l'envie et le consentement.

Ce n'est pas parce que l'on n'en a pas envie que l'on n'est pas consentent : Si je n'ai pas envie mais que ma copine me saute dessus, je ne vais pas dire non (je sais, je suis un mec facile)



Et inversement, je peux très bien avoir envie de me faire une meuf mais si Brigitte Macron veut me faire l'amour, je ne serais pas consentent.



C'est dommage, parce que le sujet est très important mais la vidéo est mal faite à mon sens.

