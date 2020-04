Covid où l'occasion de faire casquer les moutons

J'aime glander ici Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 8750 Karma: 2547

J'ai été tenté de sortir un titre reflétant un peu mieux mon état d'esprit actuel... mais je me suis abstenu.



Et pour cause. Je viens juste de me faire verbaliser par un gros c... qui portait une casquette alors que je rentrais de faire des courses pour une personne de 84 ans. J'avais bien sûr mon attestation, dûment remplie (nom, adresse, motif coché, date, heure de sortie) mais ce cher monsieur a jugé qu'elle n'était pas conforme "il manque des motifs".



Alors oui bien sûr, mea culpae, j'avais réduit la taille du fichier doc qui s'imprimait sur 2 pages en faisant sauter 2 motifs totalement essentiels que j'utilise tous les jours : convocation judiciaire et participation des missions d'intérêt général. Mais tout le reste y est. Il n'a pas contesté les infos, il n'a pas contesté la date ou l'heure et il n'a pas contesté le motif. En plus la date et l'heure était marquées au crayon à papier mais il ne me l'a même pas reproché (sachant que c'est écrit nulle part que le crayon à



Sachant qu'il est explicitement indiqué sur le site du ministère de l'intérieur que quand on fait sa propre attestation, un seul motif suffit, pas la peine de tous les mettre.



En plus cet abruti a pris l'autorisation à main nue : pas de gant rien. Actuellement évitez de croiser des flics : ce sont assurément les meilleurs vecteurs de propagation !



Bref, je contesterai et probablement je perdrai. Mais au moins je les emmerderai jusqu'au tribunal, ce qui me fera perdre quasiment autant de fric que je leur en ferai perdre.



Il n'y a pas que des intelligents dans la police ... autrement ça se saurait ...

