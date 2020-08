Un afro-américain abattu dans le dos par un policier états-unien

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 2240 Karma: 1771

Policiers est un métier dur, mais les lâcher sans leur apprendre à gérer ni les situations, ni leurs propres pulsions, c'est purement criminel.



Avec le peu de formation et l'absence de test psy en France, c'est à se demander comment on n'a pas plus de bavures quand on compare à tous les dérapages qu'on voit aux USA.

Contribution le : Aujourd'hui 15:07:32