Céder à ses pulsions sanguinaires ? Et pourquoi pas vous ?

Ouais.. je sais pas quel est le but de la fédération de chasse, mais s'ils veulent avoir des hordes d'urbains post-covid déferler dans les forêts et les champs, armes a la main a dezinguer chiens, pronemeurs et écureuils, leur clip initial est une bonne idée.

Après 1 année de n'importe quoi l'état reformera peut être ça. Les chasseurs vont devenir pêcheur, yaura plus de poisson (yen a déjà de moins en moins), ils finiront bobos écolo a manger du tofu, comme les autres !

Contribution le : Aujourd'hui 22:59:07