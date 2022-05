🤖 Avatar : La Voie de l'eau (Trailer)

Options du sujet Imprimer le sujet

#1

Je m'installe Inscrit: 07/10/2012 03:35 Post(s): 250 Karma: 96 20th Century Studios vient de dévoiler la première bande-annonce du prochain "Avatar : La voie de l'eau" réalisé par James Cameron, dont la sortie est annoncée pour le 14 Décembre 2022.



VOST :





VF :



