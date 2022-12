Expressions en images (volume IX)

Options du sujet Imprimer le sujet

Règles:

Un joueur pense à une expression française et poste une image pour la faire deviner aux autres joueurs.

Le joueur qui a trouvé la bonne réponse à 48h pour relancer, après quoi la relance peut être faite par n'importe quel joueur.



Relance de Olyer







Non à :

Mettre la main à la pâte

Bas les pattes

Montrer patte blanche

A tout de bras

Croiser les bras



Indice : Afficher le spoil Vous étiez dans la bonne direction avec les pâtes



@Le_Relou je t'invite à refaire ta proposition ici au cas où Olyer passe à côté. Précédent topic: https://www.koreus.com/modules/newbb/topic233521.html

Contribution le : Aujourd'hui 11:41:22

@Baba-Yaga a écrit:

En faire un pataquès (pâte à caisse) ?



Elle revient après une semaine d'absence et bim elle gagne...

Bravo à toi Citation :Elle revient après une semaine d'absence et bim elle gagne...Bravo à toi

