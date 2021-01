Index des forums Koreus.com Topics à Jeux Le Grand Jeu de la Nouvelle Page [saison 2021] Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Baba-Yaga Le Grand Jeu de la Nouvelle Page [saison 2021] 1 #1

Hamster dame Inscrit: 10/07/2016 18:17 Post(s): 9566 Karma: 6672



---



But du jeu : Lorsque, par hasard vous créez une nouvelle page dans un sujet existant (autrement appelé topic), vous pouvez vous manifester ici.



Règlement :



#1 - Afin qu'une Nouvelle-Page soit validée, le Nouveau-Pageur doit accompagner sa revendication de l'url du post ayant créé une nouvelle page. (©Jeu des DJPs)



#2 - Les points sont attribués aux membres qui se manifestent d'eux-même. Aucun membre ne peut prétendre inscrire un Nouveau-Pageur sans son consentement. (©Jeu des DJPs)



#3 - Le Nouveau-Pageur doit revendiquer sa Nouvelle-Page dans les 24 heures qui suivent la création de la nouvelle page. (©Jeu des DJPs)



#4 - Le classement est actualisé au fil des posts par les Nouveaux-Pageurs eux-mêmes. Une fois que vous revendiquez une Nouvelle-Page, vous postez le classement actualisé à la suite de votre message. (©Jeu des DJPs)



#5 - Les nouvelles pages créées dans la section « Topics au goût de Flood » du forum, et sur ce même topic ne peuvent pas être revendiquées (revendiception).





Fin de l'année 2020 :

@Avaruus a dominé incontestablement la fin de la saison 2020, talonné par la merveilleuse sorcière - moi-même, mais malgré tous mes efforts, je suis à peine arrivée à lui susurrer mes encouragements qu'il me fuyait avec deux grandes foulées.

Mais l'effort le plus remarquable reste la remontée fulgurante de @petrou, passé de rien à 3ème place en moins de temps qu'il n'en faut pour dire *prout*.



Classement final :

Avaruus : 92

Baba-Yaga: 81

petrou : 40

Ouzvig : 31





C'est donc avec un immense honneur que j'inaugure la cuvée 2021



https://www.koreus.com/modules/newbb/topic223566-380.html#forumpost2865446



Baba-Yaga : 1

2ème :

