[Topic Unique] Les archives de l'INA

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 32620 Karma: 10658 Moyen chaud pour un topic unique car chaque vidéo aborde une thématique bien précise et ne dépend pas d'un unique créateur.

1962 : Quand les Français n'avaient pas de salle de bain | Archive INA

Je suis accro Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 1569 Karma: 1857 Wiliwilliam Ah bah, à vous de voir. Je pensais bien faire...

Si jamais cela vous semble plus cohérent qu'un topic soit créé pour une vidéo et un thème, je fais la modification. Pas de soucis... Ah bah, à vous de voir. Je pensais bien faire...Si jamais cela vous semble plus cohérent qu'un topic soit créé pour une vidéo et un thème, je fais la modification. Pas de soucis...

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 32620 Karma: 10658 Olyer Ok j'avais pas compris l'idée du topic.



Tu veux faire un genre sommaire si j'ai bien compris ? Gros boulot, c'est sympa de ta part de t'y coller.

Dans ce cas je pense que ça a plus sa place dans le bar. Mais les vidéos seront toujours partagées indépendamment les unes des autres dans la CdL.



ça te va?



@LeFreund espèce de maniaque (+1 en vrai) Ok j'avais pas compris l'idée du topic.Tu veux faire un genre sommaire si j'ai bien compris ? Gros boulot, c'est sympa de ta part de t'y coller.Dans ce cas je pense que ça a plus sa place dans le bar. Mais les vidéos seront toujours partagées indépendamment les unes des autres dans la CdL.ça te va?espèce de maniaque(+1 en vrai)

